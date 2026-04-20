В Пензенской области похолодает из-за циклонического вихря

На начавшейся рабочей неделе Пензенскую область ждет похолодание, предупредили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 20 апреля.

«Причиной тому послужит циклонический вихрь, прохождение которого будет сопровождаться осадками смешанного характера, усилением ветра», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, в отдельных районах региона сложатся благоприятные условия для образования гололеда.

Температурный режим понизится: по ночам ожидаются заморозки до -3 градусов, днем особенно холодно будет во вторник (уличные термометры покажут максимум +7).

В следующие дни воздух станет прогреваться сильнее.