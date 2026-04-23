В СКР отреагировали на жалобы пензенцев об агрессивных собаках

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по уголовному делу о ненадлежащей организации отлова бездомных собак в Пензе.

Ранее жители Западной Поляны пожаловались на стаю, которая обитает у поворота на «Ласточку», рядом с контейнерной площадкой. По словам пензенцев, собаки ведут себя агрессивно: лают, делают попытки приблизиться. В марте животные напугали ребенка, который шел в школу, их отогнали проходившие мимо взрослые.

В апреле пензенцы сообщили, что заметили агрессивных собак у остановки общественного транспорта в районе бывшей инкассации, а также у Губернского лицея. К ушам животных прикреплены бирки, следовательно их уже отлавливали. Поэтому горожане выразили сомнение, что псов заберут повторно.

Жалобы опубликовали в СМИ. В СУ СКР по Пензенской области расследуется уголовное дело.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Пензенской области Сергею Родионову доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также о проделанной работе по разрешению озвученной в публичном пространстве проблемы граждан», - сообщили в СКР.