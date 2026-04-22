В Пензе накажут 3 водителей, не пропустивших пожарную машину

В Пензе накажут 3 водителей, не пропустивших пожарную машину
В Пензе сотрудники ГАИ совместно с МЧС вновь проверили, уступают ли водители дорогу спецтранспорту с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.

Рейд показал, что правила соблюдают не все. 3 автомобилистам, проигнорировавшим пожарную машину, грозят штрафы от 7 500 до 10 000 рублей или лишение водительских прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

«При приближении транспортного средства с включенными проблесковыми маячками синего, синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом водители обязаны принять все меры, чтобы уступить дорогу, перестроиться или выполнить иной маневр, предусмотренный правилами дорожного движения», - напомнили пензенцам в областной ГАИ.

В Пензе накажут 3 водителей, не пропустивших пожарную машину

Автомобилистам запрещается обгон и опережение, а также проезд по соседним полосам со скоростью движения спецтранспорта.

Сотрудники ГАИ и МЧС регулярно проводят подобные рейды. Так, в сентябре прошлого года во время мероприятия также выявили 3 автомобилистов, не уступивших дорогу пожарным.

