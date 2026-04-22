Регион получит на информатизацию систем здравоохранения 112 млн

Пензенская область в 2026 году получит 112 374 000 рублей на информатизацию систем здравоохранения. Распоряжение о выделении средств подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Деньги направят на поддержание взаимодействия информационных систем региональных и муниципальных медицинских организаций с государственными сервисами и на внедрение электронного документооборота, в том числе с применением ИИ-технологий.

«Это необходимо в том числе для обеспечения вызова врача на дом и записи пациентов в медицинское учреждение через портал госуслуг, формирования больничных листов, рецептов, выписок, справок и направлений в электронном виде», - отмечается в сопроводительной документации.

Такими услугами и целым рядом других сейчас пользуются свыше трети граждан.

В Правительстве РФ рассчитывают, что информатизация позволит снизить административную нагрузку на врачей, а пациентам быстрее будет оказываться необходимая помощь независимо от места проживания.