Принят законопроект о создании аптек на колесах

Во вторник, 21 апреля, Госдума РФ приняла во втором и третьем (окончательном) чтении законопроект, в котором предусматривается создание передвижных фармацевтических пунктов. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Цель инициативы - повысить доступность лекарств в удаленных населенных пунктах, где нет собственных аптек.

Предполагается, что эксперимент по торговле лекарствами через передвижные пункты пройдет с 1 июня этого года до 1 июня 2029-го. Порядок его проведения определит Правительство РФ.

Специально оборудованные автомобили будут регулярно объезжать населенные пункты, привозить медикаменты, брать заказы на лекарства от местных жителей.

Люди смогут купить не только самые распространенные препараты, но и рецептурные. Исключением станут лекарства, которые требуют особых условий хранения, а также содержащие психотропные и наркотические вещества.

Предполагается, что одна аптека на колесах станет обслуживать до 50 закрепленных мест.