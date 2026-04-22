Перечислены адреса в Пензе, где отключат свет 23 апреля

В четверг, 23 апреля, в Пензе на части улиц в Заре, поселках Монтажном и Совхоз Заря, Нахаловке, в районе Митрофановского кладбища, перекрестка Красной и Свердлова, а также на ул. Львовской, 240, отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Ермака, 23-29 (нечетные), 33-39 (нечетные), 43; пр-д Ушакова, 1-15 (нечетные); ул. Ушакова, 17, 17а.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Седова, 15, 20, 20а, 21; пр-д Седова, 10, 11, 13, 14, 15; ул. Тюленина, 1-9, 11, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 36; ул. Кошевого, дачи, 29-45 (нечетные), 46-84, 85-93 (нечетные), 86, 88, 90, 94-107, 109-113, 117-145 (нечетные); 1-й пр-д Кошевого, 1, 4, 5, 7, 10, 13, 15, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 33, 35, 37, 41; 2-й пр-д Кошевого, 1-3, 5, 7-23, 27, 29, 30, 32, 32а, 39; 3-й пр-д Кошевого, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14; 4-й пр-д Кошевого, 1-23, 25, 26, 28-31, 33-35, 37, з/у 20; 5-й пр-д Кошевого, 1, 3, 5а, 6, 7, 11, 13, 17-29 (нечетные); 2-я ул. Кошевого, 1-14, 16, 22-29, 30-35, 38, 39, 41, 43; ул. Суходольная, 2-15, 17, 18-34 (четные), 21, 23, 27-63 (нечетные), 67, 71, 73, 75; 1-й пр-д Суходольный, 2-8, 10-16 (четные), 19, 21; 3-й пр-д Суходольный, 10а, 10Б, 12.

С 9:00 до 11:00:

- ул. Книгина, 47; ул. Надежды, 4, уч. 5, 13, 26, 28, 41, 50, 53; ул. Хрустальная, 28, 30, 41; ул. Юбилейная, уч. 389, 396, 399, 400, 403, 406, 416, 420, 424, 427, 434, 439, 444, 459, 460, 464, 475, 482, 486, 494, 498, 500, 501, 511, 522, з/у 488; ул. Янтарная, 9, 23.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Львовская, 240.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Вишневая, 1-18, 20-33; ул. Овражная, 18-50 (четные), 56-62 (четные), 71-111 (нечетные), 115, 119, 121, 121а; 2-й пр-д Овражный, 2-10 (четные), 25-35 (нечетные).

С 11:00 до 13:00:

- ул. Владимира Квышко, 74; ул. Дмитрия Шорникова, 55, уч. 63, 74, з/у 70; ул. Новоселов, уч. 463, 560, 1336; СНТ «Заря» (Заря), уч. 394, 402, 406, 412, 421, 423, 458, 465, 466, 468, 470, 471, 475, 476, 482, 487, 489, 490, 492, 496, 539, 547, 553, 556, 567, 570, 604, 617, 620, 625, 630, 631, 634.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Велозаводская, 58; ул. Новоселов, 228, 277, 285, 312, 339; СНТ «Заря» (Заря), 274, 275, 286, 321, 337, 342, 345.

С 13:30 до 14:30:

- ул. Красная, 24а, 26; ул. Свердлова, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 56, 77, 79а; 2-й пр-д Свердлова, 5.