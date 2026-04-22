Омбудсмен рассказал, как помог жительницам региона попасть к врачам

В Пензенской области продолжают возникать сложности с соблюдением нормативных сроков оказания медицинской помощи, говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в регионе Владимира Фомина в 2025 году.

В качестве примеров он привел несколько случаев.

Так, к Фомину обратилась жительница Пензы, которой в поликлинике № 1 ГБУЗ «Городская поликлиника» предложили ближайшую запись к врачу через 41 день. Состояние здоровья не позволяло горожанке ждать, и она пошла к уполномоченному по правам человека.

«Сроки оказания медпомощи - не более 14 дней для проведения консультаций специалистов (со дня обращения пациента в медицинскую организацию)», - напомнил Владимир Фомин. Благодаря его вмешательству пензячку своевременно пригласили к врачу женской консультации.

Жительница одного из районов Пензенской области на протяжении года не могла записаться на необходимую по медицинским показаниям МРТ - ей говорили об отсутствии свободного окна. Также женщине не удавалось попасть к неврологу.

Уполномоченный направил письмо в минздрав, и пациентке выдали направление на исследование, предоставили консультацию невролога и назначили лечение.