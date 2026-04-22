На Маяке в Пензе заменили 250 метров водопровода

Капремонт участка водопровода от 5-го проезда Зарубина до дома № 27 на улице Зарубина (Маяк) идет активно: подрядчик завершил монтаж сетей.

«Проложено 250 метров новой трубы методом горизонтально направленного бурения», - сообщил глава Пензы Олег Денисов в своем канале в МАХ в среду, 22 апреля.

Следующий шаг - установка пожарных гидрантов и водопроводных колодцев с запорной арматурой.

Параллельно начинается работа на двух других объектах: в Арбекове - на улице Ладожской, проспектах Строителей и Победы, в Первомайском районе - на Окружной, в Кривозерье и на Калинина.

Ремонт этих участков водопроводных сетей также будет окончен в 2026 году.