Детям до 6 лет будут бесплатно выдавать рецептурные лекарства

Общество

Печать
Max

Детей из многодетных семей будут бесплатно обеспечивать лекарствами в федеральных медицинских организациях. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о малышах в возрасте до 6 лет и препаратах из перечня жизненно необходимых и важнейших, в том числе антибиотиках, обезболивающих и жаропонижающих средствах, назначаемых по рецепту врача.

«Раньше оформить льготный рецепт и бесплатно получить такие лекарства для ребенка до 6 лет многодетные семьи могли только через региональную медицинскую организацию.

Теперь это будет возможно и в поликлиниках федерального подчинения, если ребенок туда прикреплен», - отмечается на официальном сайте Правительства РФ.

Таким образом, новый механизм должен упростить процесс оформления и получения лекарств для детей, обслуживающихся в федеральных учреждениях.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
ребенок лекарство семья
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!