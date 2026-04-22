Детям до 6 лет будут бесплатно выдавать рецептурные лекарства

Детей из многодетных семей будут бесплатно обеспечивать лекарствами в федеральных медицинских организациях. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Речь идет о малышах в возрасте до 6 лет и препаратах из перечня жизненно необходимых и важнейших, в том числе антибиотиках, обезболивающих и жаропонижающих средствах, назначаемых по рецепту врача.

«Раньше оформить льготный рецепт и бесплатно получить такие лекарства для ребенка до 6 лет многодетные семьи могли только через региональную медицинскую организацию.

Теперь это будет возможно и в поликлиниках федерального подчинения, если ребенок туда прикреплен», - отмечается на официальном сайте Правительства РФ.

Таким образом, новый механизм должен упростить процесс оформления и получения лекарств для детей, обслуживающихся в федеральных учреждениях.