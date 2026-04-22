Благоустройство в Сердобске: можно выбрать 1 из 6 проектов

Пензенская область присоединилась к начавшемуся 21 апреля всероссийскому онлайн-голосованию за объекты для благоустройства в 2027 году.

Жители Сердобска старше 14 лет, решившие принять участие в голосовании, могут выбрать 1 из 6 объектов:

- пешеходная зона на улице Ленина. Для комфортного и безопасного передвижения пешеходов запланированы обустройство асфальтобетонной дорожки и установка бордюрного камня;

- пешеходная зона на улице Максима Горького. Объем работ здесь такой же;

- пешеходная зона на улице Куйбышева. В этой локации работы будут также нацелены на создание благоприятных условий пешеходам (дорожка, бордюры);

- сквер Десантников на Нагорной площади. Задача - повышение качества городской среды и организация дополнительного озелененного общественного пространства;

- парк Победы на улице Максима Горького. Целью заявлена организация дополнительного общественного пространства тихого отдыха в жилом микрорайоне «Березки»;

- сквер Пограничников на той же улице. Здесь предстоит создать комфортную среду для проведения разных акций и мероприятий пограничников Сердобского района.

Голосование продлится до 12 июня. Сделать свой выбор можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. Необходима предварительная авторизация через портал госуслуг.