Зареченцев попросили не парковаться на площади Ленина

В среду и четверг, 22 и 23 апреля, жителям Заречного придется воздержаться от парковки на площади Ленина. Ограничения связаны с проведением акции «Флаг Росгвардии» 23-го числа.

Мероприятие посвящено 80-летию со дня образования подразделений охраны важных государственных объектов и специальных грузов.

«С 18:00 до 19:00 на площади Ленина пройдут показательные выступления военнослужащих и кинологов, будет организована выставка военной техники, выступит военный оркестр, свои номера покажут творческие коллективы города», - сообщили в городской администрации.

Праздник завершится торжественным выносом флага Росгвардии.

Организаторы акции попросили не ставить личные авто на площади, чтобы участники могли провести репетиции на месте.