Эксперт: За давлением нужно следить уже с детского возраста

Измерять давление нужно уже с раннего возраста. Все из-за роста числа детей с ожирением.

«Даже в 18-20 лет могут возникнуть проблемы, поэтому иногда измерять давление нужно всем, даже детям. Это важно, потому что изменения в значениях артериального давления могут быть признаком заболевания. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2030 году 39% детей в мире будут иметь избыточную массу тела или страдать ожирением», - пояснила академик РАН, заместитель генерального директора по научной работе НМИЦ им. Алмазова, заведующая научно-исследовательским отделом артериальной гипертензии Александра Конради в беседе с изданием «Газета.ru».

По ее словам, гипертония молодеет. Среди причин этого ожирение и малоподвижный образ жизни.

Гипертензия редко появляется сама по себе. Зачастую ее провоцирует лишний вес, неправильное питание, нарушение обмена липидов.

Кроме того, гипертония в некоторых случаях - предвестник сахарного диабета, первые симптомы которого могут проявиться через 10 лет.

«Все эти ранние нарушения связаны между собой и образуют так называемый метаболический синдром. Одно состояние провоцирует другое», - заметила эксперт.

Она добавила, что если у детей и молодых людей давление и состояние здоровья в норме, то показатели достаточно проверять раз в 5 лет.