Состоянием школы в Вадинске заинтересовался глава СКР

Состоянием школы в Вадинске заинтересовался глава СКР
Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по уголовному делу о плохом содержании школы в селе Вадинск.

Здание построили в 1935 году, капитальный ремонт его кровли давно не проводился. В итоге перекрытия разрушаются, а во время осадков помещения образовательного учреждения затапливает.

Многочисленные жалобы местных жителей не принесли результатов, меры по устранению нарушений не принимаются.

По данному факту возбудили уголовное дело.

«Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Сергея Родионова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также о принимаемых мерах по восстановлению нарушенных прав несовершеннолетних», - сообщили в СКР.

