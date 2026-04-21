22 апреля в пензенских школах, детсадах и колледжах пройдут учения

В среду, 22 апреля, в Пензенской области пройдут тактические учения. С 10:00 в образовательных учреждениях и загородных лагерях будут отрабатываться сценарии антитеррористической защиты.

В перечень учебных заведений вошли детские сады, школы, организации среднего профессионального образования.

Задача учений - скоординировать действия персонала, сотрудников оперативных служб, детей и подростков при совершении теракта или выявлении угрозы применения беспилотных летательных аппаратов.

«Программа предусматривает отработку практических навыков персонала и обучающихся при возникновении чрезвычайных ситуаций, таких как вооруженное нападение или угроза взрыва (в том числе с применением БПЛА). Особое внимание будет уделено проверке готовности технических систем охраны и средств экстренного оповещения на объектах», - пояснили в областном минобре.

Специалисты ведомства просят жителей региона сохранять спокойствие. Все действия запланированы.