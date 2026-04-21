В городскую поликлинику Пензы пришли работать 10 врачей

В Пензе за последние 3 месяца коллектив врачей городской поликлиники пополнился на 10 человек, рассказали в региональном минздраве.

На работу устроились 5 терапевтов, врач по медицинской профилактики, а также ревматолог, рентгенолог, невролог и офтальмолог.

«Мы видим, как благодаря приходу новых кадров очереди становятся короче. Работа по привлечению квалифицированных специалистов ведется на постоянной основе», - отметил главный врач поликлиники Владимир Марков.

По данным минздрава, в прошлом году в медучреждения региона пришли работать 395 врачей.

Чтобы решить проблему нехватки специалистов, в Пензенской области планируют развивать наставничество, привлекать к работе врачами-стажерами ординаторов.