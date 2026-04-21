Сергей Васянин поздравил пензенцев с Днем местного самоуправления

Во вторник, 21 апреля, временно исполняющий полномочия председателя городской думы Сергей Васянин поздравил пензенцев с Днем местного самоуправления.

«Это наш общий праздник, ведь от каждого из нас зависит то, какой Пенза будет сегодня и завтра. Своим трудом и добрыми делами мы вносим вклад в ее процветание и развитие, стремясь сделать жизнь лучше и комфортнее.

Спасибо каждому из вас за любовь к родному краю, неравнодушие и инициативу. Верю, что совместными усилиями мы справимся со всеми стоящими перед нами задачами», - отметил Сергей Васянин.

Он пожелал муниципальным служащим и жителям Пензы здоровья, счастья, сил, энергии и вдохновения для новых свершений на благо малой родины.

