В ночь на 23 апреля ожидается пик звездопада Лириды

В среду, 22 апреля, около 23:00 по московскому времени ожидается пик звездопада Лириды - одного из самых заметных метеорных потоков весны.

В максимуме, согласно оценкам, можно будет увидеть около 20 падающих звезд в час, но это крайне сложно, предупредили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН. 2-3 - вполне реальный сценарий, если небо будет безоблачным.

Обязательное условие - наблюдать из места, далекого от городских огней. Звездопад будет продолжаться всю ночь.

«У Лирид обычно довольно короткий и резко выраженный максимум, поэтому, скорее всего, в другие дни шансы [увидеть их] резко (в несколько раз) упадут, хотя и не исчезнут полностью. Если вы пропустите данный звездопад, то вторую возможность судьба этой весной предоставит 6 мая, когда через пик пройдет еще один метеорный поток - Аквариды (или, точнее, η-Аквариды). Далее ничего особо интересного не будет почти три месяца, пока в середине августа не выйдет на максимум легендарный летний звездопад Персеиды - один из самых сильных в году», - добавили в лаборатории.

Метеорный поток Лириды получил такое название потому, что его метеоры кажутся вылетающими из созвездия Лиры. Этот звездный дождь люди наблюдают уже более 2 500 лет.

В ночь на 23 апреля, под данным Приволжского УГМС, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.