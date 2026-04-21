22 апреля в Пензенской области ожидается до +9 градусов

22 апреля в Пензенской области будет облачно с прояснениями, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут -3...+2 градуса, в большинстве районов пройдет небольшой мокрый снег.

Днем ртутные столбики поднимутся до +4...+9 градусов, местами возможен слабый дождь. К ночи на четверг прогнозируется также -3...+2, но уже без осадков.

На протяжении суток будет дуть северо-западный ветер, его скорость составит 7-12 метров в секунду.

В старину подмечали: дождь 22 апреля обещает хороший урожай.