С ночи на 21 апреля в Пензенской области ожидается мокрый снег

21 апреля в Пензенской области будет облачно с прояснениями. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Они начнутся уже в ночь на вторник, сообщает Приволжское УГМС.

Местами прогнозируется слабый гололед (наслоение льда на земле, деревьях, автомобилях и других предметах, образовавшееся после замерзания капель дождя, мороси), гололедица (слой льда на поверхности земли, который появляется вследствие замерзания воды или талого снега).

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на вторник столбики уличных термометров опустятся до -2...+3 градусов. Днем они не поднимутся выше +2...+7. В ночь на среду в прогнозе снова -3...+2, местами продолжатся небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

В народном календаре 21 апреля - Родион Ледолом. народная примета гласит: если день солнечный - ждите хорошего лета, если пасмурный - ненастья и плохого лета.