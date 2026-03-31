Пензенские пары смогут заключить брак на свадебном фестивале в столице

Общество

Печать
Max

Пары из Пензенской области смогут пожениться на III Всероссийском свадебном фестивале, который пройдет с 8 по 10 июля в Национальном центре «Россия» в Москве, рассказали в региональном минтруде.

Мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Проезд до столицы, проживание там и другие расходы придется оплатить самим участникам фестиваля. Подробности предложили узнать по телефону 8 (8412) 20-20-10 (доб. 2016).

В 2024 году на свадебном фестивале в Москве поженилась пара из Наровчата. Жених и невеста облачились в народные костюмы.

«Это событие стало для них воплощением мечты о красивой и запоминающейся свадьбе», - отметили тогда в администрации Наровчатского района.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
свадьба брак фестиваль
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!