Пензенские пары смогут заключить брак на свадебном фестивале в столице

Пары из Пензенской области смогут пожениться на III Всероссийском свадебном фестивале, который пройдет с 8 по 10 июля в Национальном центре «Россия» в Москве, рассказали в региональном минтруде.

Мероприятие приурочили ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля.

Проезд до столицы, проживание там и другие расходы придется оплатить самим участникам фестиваля. Подробности предложили узнать по телефону 8 (8412) 20-20-10 (доб. 2016).

В 2024 году на свадебном фестивале в Москве поженилась пара из Наровчата. Жених и невеста облачились в народные костюмы.

«Это событие стало для них воплощением мечты о красивой и запоминающейся свадьбе», - отметили тогда в администрации Наровчатского района.