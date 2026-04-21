Участникам СВО хотят сдвинуть срок для списания долгов по кредитам
Депутаты Госдумы решили актуализировать порядок списания просроченных кредитных долгов участникам специальной военной операции и их женам. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение нижней палаты парламента, сообщил один из его соавторов - председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

По действующим нормам льгота предоставляется, если взыскание началось до 1 декабря 2024 года, то есть платежи в банк прекратились с июля 2024-го или раньше. Таким образом, если задолженность образовалась позже, ее не спишут.

Новая инициатива сдвигает срок. Поддержка предусмотрена для заключивших контракт после 1 мая 2026-го, а не после 1 декабря 2024-го, как сейчас указано в законе.

Предельная сумма списания осталась прежней - не больше 10 млн рублей по всем имеющимся кредитам.

Предложенная мера будет действовать при наличии вступившего в силу до обозначенной даты решения суда о взыскании и исполнительного документа (выданного или уже предъявленного к исполнению).

По мнению Василия Пискарева, законопроект должен стать еще одним элементом системы поддержки бойцов и членов их семей.

