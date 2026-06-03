Глава Кузнецка призвал мужчин вступить в группу защиты города

Общество

Глава Кузнецка призвал мужчин вступить в группу защиты города
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В Кузнецке решено создать мобильно-огневую группу охраны для обеспечения безопасности и защиты предприятий. Соответствующее обращение главы города Виктора Агафонова было опубликовано на сайте администрации в среду, 3 июня.

«Группа формируется из числа мужчин, готовых совмещать свою основную профессиональную деятельность с выполнением задач по охране стратегически важных городских объектов», - уточняется в обращении.

Подчеркивается, что участие не предполагает заключения контракта на военную службу.

«Рассчитываю на вашу гражданскую ответственность и готовность внести вклад в безопасность нашего города», - заключил Виктор Агафонов.

Узнать подробности можно по телефонам: 3‑10‑11; 3‑10‑00; 3‑11‑00.

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