Глава Кузнецка призвал мужчин вступить в группу защиты города

В Кузнецке решено создать мобильно-огневую группу охраны для обеспечения безопасности и защиты предприятий. Соответствующее обращение главы города Виктора Агафонова было опубликовано на сайте администрации в среду, 3 июня.

«Группа формируется из числа мужчин, готовых совмещать свою основную профессиональную деятельность с выполнением задач по охране стратегически важных городских объектов», - уточняется в обращении.

Подчеркивается, что участие не предполагает заключения контракта на военную службу.

«Рассчитываю на вашу гражданскую ответственность и готовность внести вклад в безопасность нашего города», - заключил Виктор Агафонов.

Узнать подробности можно по телефонам: 3‑10‑11; 3‑10‑00; 3‑11‑00.