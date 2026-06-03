Названы адреса в Пензе, где планируют отключать свет 4 июня

В четверг, 4 июня, в областном центре в части микрорайонов Ахуны, Пенза-III и Шуист, а также в отдельных домах на улицах Мира, Попова, Плеханова, Пушкина и Тепличной отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Санаторная, 1, 3, 3а, 4, 5, 7-15, 17-35 (нечетные); ул. Санаторный Порядок, 13, 21, 22, 23-35 (нечетные), 39, 39а, 43; Санаторный пр-д, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29а; СНТ «Дубрава», уч. 656, 657, 717, 720, 721, 722, 742, 753, 760, 780, 792, 818; ул. Спартаковская, 10, 10а, 13, 14, 16, 29, 33, 33а, 35-39, 47; 1-й Спартаковский пр-д, 3, 3/2, 7-9, 14, 14Б, 14в, 18, 20.

С 8:30 до 16:00:

- 1-й Городищенский пр-д, 1, 3, 4, 5, 7, 8; 2-й Городищенский пр-д, 1, 2, 4-12; 3-й Городищенский пр-д, 1, 3-6, 8; пр-д Горочный, 3-6, 8, 8а, 9, 10, 12, 13; ул. Ерик, 1, 3, 5, 13, 15, 17; ул. Злобина, 2, 10, 20/2, 22/2, 24, 24/1, 26, 28, 28а, 28Б, 30, 30а, 32-38 (четные), 51а; ул. Инициативная, 12-18 (четные), 19-25, 27-35, 39, 39/38; ул. Касаткина, 10; ул. Транспортная, 2, 6-12 (четные), 20-24 (четные), 28-36 (четные), 42-60 (четные); Транспортный пр-д, 3, 6, 11; пер. Транспортный, 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16-20;

- ул. Астраханская, 5, 7, 9, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 31-35, 37-43, 46-52, 54-58, 61, 62, 64-70, 72, 74, 76; ул. Колхозная, 48, 48Б, 50-61, 63-80, 82, 84, 86, 88, 92, 96, 98-110 (четные); пр-д Ломоносова, 9-29; 1-й пр-д Макаренко, 1, 1а; ул. Озерная, 40-57, 59-71, 73, 73а, 75-79, 81-105 (нечетные); ул. Проезжая, 4, 6; 2-й Проезжий пр-д, 1-5, 7, 9, з/у 2494; ул. Расковой, 1, 3, 6-13, 15, 17; 1-й пр-д Расковой, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11-17, 19; 2-й пр-д Расковой, 1-10, 12-16, 18; ул. Светлополянская, стр. 2, 42, 56, 66.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Мира, 64, 66, 68; ул. Попова, 64.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Плеханова, 14; ул. Пушкина, 7.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Тепличная, 43, 45, 47, 49.