3 июня в Пензенской области воздух прогреется до +23 градусов

3 июня в Пензенской области ожидается кратковременный дождь, местами с грозой, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на среду уличные термометры покажут +5...+10 градусов, днем ртутные столбики поднимутся до +18...+23. К ночи на четверг прогнозируется снова +5...+10, осадки не сохранятся.

На протяжении суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.

Ранее метеорологи предупредили, что в начале этой рабочей недели регион останется под влиянием циклонического вихря, но затем погода изменится.

В старину подмечали: если 3 июня ненастно, то и осень окажется такой же.