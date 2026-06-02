Губернатор: Профосмотры прошли уже 300 тысяч жителей региона

С начала 2026 года в Пензенской области около 300 тысяч человек прошли профилактические медосмотры, сообщил губернатор Олег Мельниченко во вторник, 2 июня.

За оставшиеся 7 месяцев планируется оценить состояние здоровья не менее 810 тысяч человек.

«В прошлом году мы охватили профилактическими мероприятиями более 845 тысяч жителей Пензенской области. Благодаря работе выездных медицинских бригад проверить свое здоровье смогли жители сельских районов, не выезжая для этого в районный или областной центр», - рассказал Олег Мельниченко.

Губернатор подчеркнул: успешность лечения во многом зависит от своевременной диагностики. Благодаря закупленному оборудованию у медиков появилось больше возможностей для оценки состояния здоровья пациентов.

За последние 5 лет в учреждения здравоохранения, расположенные в сельской местности, приобрели более 5,8 тысячи медицинских изделий на общую сумму порядка 2 млрд рублей. «В том числе 2 магнитно-резонансных томографа для межрайонных больниц, 5 компьютерных томографов, 24 флюорографических аппарата, 30 рентгеновских аппаратов, 19 маммографов, аппараты для ультразвуковой диагностики, эндоскопическое оборудование», - уточнили в областном правительстве.