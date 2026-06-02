В Пензе отключили холодную воду в домах на трех улицах

В Пензе из-за ремонта на сетях холодного водоснабжения в районе дома № 3а на проспекте Строителей отключили ресурс по следующим адресам:

- 1-й Онежский проезд, 6, 8, 10, 12, 14;

- улица Онежская, 17, 19, 21;

- проспект Строителей, 2а, 4, 8, 10, 4Б.

Кроме того, ресурса нет в детском саду № 141 (проспект Строителей, 6).

Подачу холодной воды восстановят после завершения ремонта, рассказали в ресурсоснабжающей организации.

Пензенцев предупредили, что на заполнение сети потребуется время, поэтому в первые часы напор воды может быть снижен.

