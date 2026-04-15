В России предлагают дать полиции доступ к базе телефонов

Генеральный прокурор России Александр Гуцан высказался за предоставление правоохранительным органам внесудебного доступа к центральной базе идентификаторов пользовательского оборудования (IMEI-кодам).

Это упростит оперативно-разыскную работу, заявил он на заседании Совета Федерации в среду, 15 апреля.

IMEI-коды - это уникальные, несменяемые идентификаторы для смартфонов, планшетов и ноутбуков с сим-картами, позволяющие отследить конкретное устройство.

Генпрокурор подчеркнул: при реализации идеи важно не допускать перегибов.

«В условиях, когда преступники действуют максимально скрытно, анонимно, возможность быстрой идентификации устройства может стать решающим фактором для обнаружения их местонахождения и раскрытия преступления. Однако нам важно, чтобы достижение целей оперативно-разыскной деятельности не создавало предпосылок для нарушения конституционных прав граждан, поэтому подобные инициативы требуют тщательной проверки и доработки», - процитировала его «Парламентская газета».

