Губернатор: Сдача обхода Спасска запланирована на сентябрь
Сдача обхода города Спасска (участок км 466 - км 487 трассы М-5 «Урал») запланирована на сентябрь, сообщил губернатор Олег Мельниченко в среду, 15 апреля.

«Вице-премьер России Марат Шакирзянович Хуснуллин отметил Пензенскую область в числе регионов страны, где по поручению Президента идет работа по строительству обходов городов. Он подчеркнул, что такие объекты снижают транспортную нагрузку, ускоряют доставку грузов и улучшают логистику», - проинформировал Олег Мельниченко.

Строительство 4-полосного участка трассы М-5 в обход Спасска идет фактически на границе с Мордовией. Его протяженность составит практически 23 км.

Предусмотрены 3 транспортные развязки для доступа к населенным пунктам, 2 моста, 3 путепровода и 5 сельскохозяйственных переездов над дорогой для тяжелой и негабаритной спецтехники, уточнили в областном правительстве.

Стоимость строительства обхода составляет 11,6 млрд рублей.

