Отключения света в Пензе: список адресов на 14 апреля

Во вторник, 14 апреля, в Пензе в Ахунах, на КПД, Шуисте, а также в отдельных домах на улицах Куйбышева, Лядова, Бригадной и Галетной отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях. Cписок опубликовали ресурсники.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Санаторная, 1, 3, 3а, 4, 5, 7-15, 17-35 (нечетные); ул. Санаторный порядок, 13, 21, 22, 23-35 (нечетные), 39, 39а, 43; Санаторный пр-д, 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 29а; СНТ «Дубрава», уч. 656, 657, 717, 720, 721, 722, 742, 753, 760, 780, 792, 818; ул. Спартаковская, 10, 10а, 13, 14, 16, 29, 33, 33а, 35-39, 47; 1-й Спартаковский пр-д, 3, 3/2, 7-9, 14, 14Б, 14в, 18, 20.

С 8:30 до 16:30:

- ул. Лядова, 62.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Куйбышева, 34Б.

С 9:00 до 16:00:

- ул. Буровая, 1-15; пр-д Буровой, 1-5; ул. Колхозная, 1, 1а, 3-12, 17; 2-й Колхозный пр-д, 1-14, 16; 3-й Колхозный пр-д, 3-17; пр-д Ломоносова, 8; ул. Озерная, 2-16 (четные), 18-20, 22-40 (четная); ул. 2-я Партизанская, 1, 3, 5-8, 10-24 (четные); ул. Партизанская, 3, 5-16, 18, 20; ул. Пойменная, 3-18, 20-25, 27, 29, 31, 33, 35; ул. Пойменная/ул. Чапаева, 1/5; ул. Поселковая, 1/2, 1а, 2/17, 3-5, 7, 9-12; ул. Прогонная, 1, 3-12, 14; пр-д Прогонный, 2-16, 18, 19, 19а; ул. Проходная, 2а, 4, 4а, 6, 8а; 2-й пр-д Чаадаева, 3, 4, 6-9, 9/6, 11, 11а, 12, 12а, 13/6; ул. Чаадаева, 27а; ул. Чапаева, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 7-10, 12; ул. Чапаева/ул. Пойменная, 6/2.

С 9:00 до 16:30:

- ул. Бригадная, 8; ул. Галетная, 11, 11а.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Егорова, 3; ул. Литвинова Поляна, 1, 1а, 3, 3а, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17Б, 19, 23, 25, 27, 27Б, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57.