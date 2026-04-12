Назван допустимый срок хранения пасхальных яиц

Окрашенные яйца хранятся так же, как и обычные: без холодильника - 1-2 дня при температуре не выше 20 градусов, сообщили в Роскачестве.

Если в помещении больше 20 градусов, то яйца не испортятся в течение 12 часов.

В холодильнике яйца без трещин можно держать 1-2 недели, с трещинами - не более 5 дней.

Ранее эндокринолог рассказала, что взрослому человеку можно есть 1-2 яйца в день, максимум 4, но в качестве разового исключения.

Яйца на Пасху красят в разные цвета, но основным считается красный, так как он символизирует кровь Христа. Само яйцо означает новую жизнь. По преданию, Мария Магдалина пришла с проповедью в Рим и вручила императору Тиберию яйцо со словами «Христос Воскресе!». Тот ответил, что мертвые не воскресают, так же как яйца не краснеют. Яйцо мгновенно стало красным.

