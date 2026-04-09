Почему на Пасху пекут кулич и красят яйца?

Почему у творожной пасхи определенная форма? Что символизируют крашеные яйца и кулич?

Что означают главные атрибуты праздничного стола на Пасху и откуда появилась традиция подавать их, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Обычай печь на Пасху кулич - высокий хлеб круглой формы - пришел из Византии. По преданию, Христос после воскресения являлся апостолам во время трапез и они оставляли для него место и хлеб (артос). Позже в память об этом артос начали оставлять в храме. Потом в семьях стали выпекать свои артосы - так появился кулич.

Творожная пасха, которую подают в форме усеченной пирамиды, - это символ Гроба Господня, места, где произошло воскресение Христа. Кстати, она не везде является обязательным атрибутом праздничного стола. На юге России пасхой называют кулич, а творожное блюдо не готовят.

Яйца красят в разные цвета, но основным считается красный, так как он символизирует кровь Христа. Само яйцо означает новую жизнь. По преданию, Мария Магдалина пришла с проповедью в Рим и вручила императору Тиберию яйцо со словами «Христос Воскресе!». Тот ответил, что мертвые не воскресают, так же как яйца не краснеют. Яйцо мгновенно стало красным.