Названа безопасная порция кулича на Пасху

Традиционный пасхальный кулич считается тяжелой пищей, употребление которой грозит обострением многих хронических заболеваний.

По словам врача-гастроэнтеролога Екатерины Мироновой, в традиционной пасхальной выпечке заложены 3 фактора риска.

«Во-первых, это сдобное дрожжевое тесто - сочетание муки, фактически чистых быстрых углеводов, и дрожжей. Во-вторых, огромное количество сахара. В-третьих - жиры: сливочное масло и яйца. Если добавить туда цукаты и изюм, которые являются источниками сахара и грубой клетчатки, получается настоящая глюкозная бомба», - пояснила медик в беседе с изданием «Газета.ru».

Специалист порекомендовала рассматривать кулич не как основную еду, а как десерт. Безопасным объемом станет кусочек толщиной 1-2 см, то есть около 50-70 г. Безвредными будут 1 или 2 таких порции, употребленных в течение дня.

«Если съесть половину кулича за один присест, даже здоровый желудок ответит тяжестью из-за нарушения эвакуации пищи», - отметила Миронова.

С осторожностью кулич следует употреблять людям с желчнокаменной болезнью, хроническим панкреатитом, рефлюксной болезнью, диабетом и преддиабетом, синдромом раздраженного кишечника.

Миронова посоветовала не есть кулич натощак или на ночь и запивать его не сладким чаем, а кисломолочными продуктами - йогуртом или кефиром.