Женская коробка пензенского УФСИН начала подготовку к параду

В Управлении ФСИН России по Пензенской области начались тренировки в преддверии празднования 9 Мая. Лучшие сотрудники ведомства примут участие в параде.
Мужская и женская коробки пройдут торжественным маршем по площади Победы у Монумента воинской и трудовой славы.
Занятия по строевой подготовке проходят на плацу регионального управления. В течение нескольких недель офицеры будут оттачивать синхронность движений и слаженность строя.
«Парад Победы в Пензе традиционно соберет тысячи зрителей, где сотрудники УФСИН продемонстрируют свою выучку и отдадут дань уважения героям Великой Отечественной войны», - отметили в ведомстве.
В 2024 году женская коробка, состоящая из более чем 50 сотрудниц управления, впервые приняла участие в параде. Занятия у них проводились трижды в неделю.