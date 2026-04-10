Женская коробка пензенского УФСИН начала подготовку к параду

В Управлении ФСИН России по Пензенской области начались тренировки в преддверии празднования 9 Мая. Лучшие сотрудники ведомства примут участие в параде.

Мужская и женская коробки пройдут торжественным маршем по площади Победы у Монумента воинской и трудовой славы.

Занятия по строевой подготовке проходят на плацу регионального управления. В течение нескольких недель офицеры будут оттачивать синхронность движений и слаженность строя.

«Парад Победы в Пензе традиционно соберет тысячи зрителей, где сотрудники УФСИН продемонстрируют свою выучку и отдадут дань уважения героям Великой Отечественной войны», - отметили в ведомстве.

В 2024 году женская коробка, состоящая из более чем 50 сотрудниц управления, впервые приняла участие в параде. Занятия у них проводились трижды в неделю.

