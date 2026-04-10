В Пензенской области снова ввели режим «Ракетная опасность»

В ночь на пятницу, 10 апреля, в Пензенской области ввели режим «Ракетная опасность». Губернатор Олег Мельниченко сообщил об этом в 2:40.

«Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, смс-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению.

При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице - зайти в ближайшее укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности», - уточнил глава региона.

Практически одновременно в регионе ввели план «Ковер» - ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Губернатор сообщил об этом в 2:42.

Последний раз ракетную опасность в Пензенской области объявляли поздним вечером 7 апреля.

