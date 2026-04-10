Первый зам главного следователя региона проведет личный прием

В среду, 15 апреля, первый заместитель руководителя областного управления СК России Петр Юдин проведет личный прием граждан.

Встречи состоятся с 15:00 до 16:00 в следственном отделе по Октябрьскому району Пензы по адресу: улица Рахманинова, 28а.

Предварительно следует записаться по номерам 8(8412) 63-64-71, 63-64-11.

«На личном приеме гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность», - напомнили в региональном СУ СКР.

Ранее сообщалось, что 10 апреля и. о. руководителя областного управления СК России Сергей Родионов проведет личный прием жителей Железнодорожного и Ленинского районов Пензы.

