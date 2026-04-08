10 апреля жителей 2 районов Пензы выслушают в СКР

В пятницу, 10 апреля, и. о. руководителя областного управления СК России Сергей Родионов проведет личный прием жителей Железнодорожного и Ленинского районов Пензы.

Встречи состоятся по адресу: ул. Бакунина, 176а.

С 14:00 до 15:00 Сергей Родионов будет общаться с жителями Железнодорожного района, с 15:00 до 16:00 - Ленинского.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам: 8 (8412) 63-64-71, 63-64-11.

Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, напомнили в управлении СКР.