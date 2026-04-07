В Пензенской области единое пособие получают 362 будущие матери

7 апреля, когда в стране отмечается День беременных, в Отделении СФР по Пензенской области напомнили о выплатах, положенных будущим матерям.

Единое пособие - одна из самых востребованных мер поддержки семей в регионе. С начала 2026 года оно было назначено 362 будущим матерям.

Выплата полагается женщинам, вставшим на учет до 12 недель беременности, когда среднедушевой доход семьи меньше 15 909 рублей (прожиточный минимум в Пензенской области) и имущество не превышает установленный лимит.

Еще одно условие для назначения пособия - трудовой доход не ниже 8‑кратного размера МРОТ за 12 расчетных месяцев, или 216 744 руб. в 2026 году.

Следует помнить, что беременность - уважительная причина отсутствия дохода. Поэтому в выплате не откажут, если на ожидание ребенка ушло больше 6 месяцев в указанном периоде или срок на момент обращения больше 12 недель.

Размер пособия - 50%, 75% или 100% величины регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, то есть 8 670,5 рубля, 13 005,75 или 17 341 соответственно в Пензенской области. Деньги станут поступать с месяца постановки на учет до месяца родов включительно.

Подать заявление можно на портале Госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Соцфонда. Решение принимается в течение 10 рабочих дней со дня регистрации и получения необходимых сведений. Деньги придут в течение 5 рабочих дней после одобрения заявки.

Также будущие мамы имеют право на пособие по беременности и родам, которое выплачивается за весь период отпуска (как правило, 140 календарных дней) при наличии листка нетрудоспособности.

Минимальный размер зависит от МРОТ, то есть при страховом стаже более 6 месяцев жительницы региона в 2026 году получат 124 702,20 рубля за 140 дней, 138 953,88 - за 156 и 172 801,62 - за 194 дня. Максимальная составит 955 836 рублей, или 1 065 074,40, или 1 324 515,60 соответственно.

Право на эту меру поддержки имеют как работающие женщины, так и неработающие. В последнем случае назначается 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения(27 093 рубля в 2026-м).

Студенткам-очницам выплата полагается вне зависимости от того, учатся они на бюджетной или платной основе. При официальном трудоустройстве ее можно оформить еще и по месту работы.

Равным образом право на пособие по беременности и родам имеют индивидуальные предприниматели, добровольно заключившие договор с Отделением СФР по Пензенской области и заплатившие страховые взносы за предшествующий выходу в декрет год.

Женам призывников оказывают поддержку, когда мужья проходят срочную службу в армии или учатся на 1-м курсе военного училища или военной кафедры. Срок беременности при этом должен быть не менее 180 дней. Размер пособия фиксированный - 45 054,24 рубля.

Чтобы оформить выплату, следует обратиться с заявлением и документами, подтверждающими право на пособие, через портал госуслуг, в клиентскую службу Отделения СФР по Пензенской области или МФЦ, напомнили в Соцфонде.