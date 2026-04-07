Стало известно, где в Пензе отключат свет 8 апреля

В среду, 8 апреля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса на Шуисте, в Терновке, Сосновке, на Бугровке, в центре города, а также на проспекте Строителей и улице Карпинского (около памятника Победы).

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Астраханская, 5, 7, 9, 16, 18, 19, 20, 23, 25, 27, 31-35, 37-43, 46-52, 54-58, 61, 62, 64-70, 72, 74, 76;

- ул. Колхозная, 96, 48, 48Б, 50-61, 63-80, 82, 84, 86, 88, 92, 98-110 (четные);

- пр-д Ломоносова, 9-29;

- 1-й пр-д Макаренко, 1, 1а;

- ул. Озерная, 40-57, 59-71, 73, 73а, 75-79, 81-105 (нечетные);

- ул. Проезжая, 4, 6;

- 2-й Проезжий пр-д, 1-5, 7, 9, з/у 2494;

- ул. Расковой, 1, 3, 6-13, 15, 17;

- 1-й пр-д Расковой, 1, 3, 5, 6, 7, 9, 11-17, 19; 2-й пр-д Расковой, 1-10, 12-16, 18;

- ул. Светлополянская, стр. 2, 42, 56, 66.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Донецкая, 1-30, 34, 36;

- ул. Ивановская, 1, 3, 4, 6-12, 14-32 (четные), 54;

- ул. Красноярская, 1-70, 72-86 (четные);

- ул. Новый Порядок, 1-7;

- ул. Романовка, 1, 3, 3а, 5, 5а, 5В, 23-45 (нечетные);

- ул. Ростовская, 78/34, 78а, 80-94 (четные), 97-119 (нечетные), з/у 107а;

- ул. Уфимская, 3, 5-26, 28, 30, 32;

- пр-д Уфимский, 1, 3-10;

- ул. Челябинская, 16а, 18, 20-25, 27;

- ул. Добролюбова 1, 1Б, 1в, 1г, 3, 3а, 5, 7-27, 25а, 27а, 29-31, 33-50, 52-64, 66-68, 70, 72, 74, 76, 94, к/н 1310, з/у 11а;

- пр-д Добролюбова 1, 1а, 1в, 3, 4, 5, 6, 6Б, 11в;

- ул. Пилотная, 3-15, 19, 19а, 21, 25, 27, 41Б;

- ул. Садовое Кольцо, 17г, 17д;

- ул. Сосновка, 1а.

С 8:30 до 16:30 ресурс не будут подавать на проспект Строителей, 71, и ул. Лядова, 34, 44, 46, 42а, а с 9:00 до 12:00 - на Суворова, 165, 169, 169а.

С 9:00 до 16:00 электричество отключат по адресам:

- 6-й пр-д Громова, 29, 31-39, 41-47, 49; 7-й пр-д Громова 33, 35, 37, 39, 41, 43-51;

- ул. Карпинского, 22а, 147, 149-163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 185.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Ключевского, 44, 45, 54, 72;

- ул. Кураева, 32, 34а, 43, 49;

- ул. Революционная, 45.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.