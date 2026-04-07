Мошенники маскируют вредоносное ПО всплывающими ссылками

Мошенники все чаще маскируют вредоносное программное обеспечение под ссылки на всплывающие окна, сообщает канал «Вестник Киберполиции России» в МАХ.

Рассылка в виде файлов ушла в прошлое. Теперь, чтобы заражение вирусом прошло незамеченным, аферисты дают ссылку на всплывающее окно.

В пояснении говорится, что при переходе можно посмотреть видео ДТП, найти базу данных пропавших родственников или скачать видеоплеер.

Любое взаимодействие со всплывающими окнами может привести к заражению устройства, предупреждает «Вестник Киберполиции».

«Будьте осторожны и относитесь к любым ссылкам, полученным в мессенджерах, как к источнику потенциальной угрозы», - говорится в посте.