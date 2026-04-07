Депутаты проверили пензенские школы на предмет безопасности

Во вторник, 7 апреля, депутаты Пензенской городской думы Андрей Жданников, Александр Артамошкин, Александр Васильев и Алексей Савичев вместе с начальником управления образования Юрием Каленовым побывали с проверкой в школах № 79 на улице Ладожской, гимназии № 42 на Ульяновской, и школе № 37 на улице Минской.

Народные избранники уделили внимание организации питания в учреждениях, а также обеспечению безопасности в учреждениях.

Депутаты осмотрели помещения, где в случае сигнала тревоги должны укрываться дети, убедились, что педагоги и сотрудники хорошо знают алгоритмы действий во время ракетной опасности и в случае террористической угрозы.

Проверяющие увидели, что во время воздушной тревоги детей уводят на первые этажи зданий, в помещения без окон и несущих конструкций. Учеников обеспечивают водой. В укрытиях есть лавочки и аптечки.

Также депутаты оценили столовые и пищеблоки, их состояние, поинтересовались меню, размером порций, качеством продуктов, а также тем, что любят есть дети.

В зоне внимания народных избранников оказались и медпункты, а также их укомплектованность нужными медикаментами.

В целом проверка показала, что образовательные учреждения стараются соблюдать все правила безопасности. Администрации школ пообещали устранить выявленные недочеты.

Депутаты намерены продолжать работу в этом направлении, ведь вопрос обеспечения безопасности в школах крайне актуален в настоящее время.

«Дети - наше будущее», - подчеркнул Александр Артамошкин.

