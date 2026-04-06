Пензенские волонтеры отправили в зону СВО 183 снайперских костюма

В Пензенской области насчитывается около 2 000 добровольцев. Одним из волонтерских движений, которое активно оказывает помощь участникам СВО, являются «Серебряные нити».

Объединение работает на базе комплексного центра соцобслуживания Ленинского района с самого начала специальной военной операции. В него входит порядка 50 человек старше 60 лет, которые собирают и отправляют гуманитарную помощь на фронт.

Это движение единственное в Пензе, специализирующееся на создании маскировочных костюмов и нашлемников, уточнили в региональном минтруде.

«За 2022—2025 годы мы отправили на фронт 165 снайперских костюмов, 51 нашлемник. С начала 2026 года мы уже передали 18 снайперских костюмов и еще 3 у нас в работе», - рассказала замдиректора комплексного центра Ольга Баранова.

По ее словам, гуманитарная помощь отсылается каждый месяц.

«Мы делаем все это от души, делаем ради них, ради победы, чтобы наши мальчики живыми были и Господь их сохранил», - подчеркнула активистка движения Александра Христосова.

