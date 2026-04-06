Отключения света в Пензе 7 апреля: список адресов

Во вторник, 7 апреля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса на Бугровке, в Терновке, Сосновке, в Совхозе Заря, а также на проспекте Строителей и улице Карпинского (в районе памятника Победы).

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- Большая Бугровка, 112;

- ул. Гастелло, 108;

- ул. Кольцова, 2-8 (четные), 12;

- ул. Сурикова, 76-88 (четные), 91-101 (нечетные);

- ул. Челюскина, 71, 73, 75, 77-82, 84-90, 92, 94, з/у 82Б.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Донецкая, 1-30, 34, 36;

- ул. Ивановская, 1, 3, 4, 6-12, 14-32 (четные), 54;

- ул. Красноярская, 1-70, 72-86 (четные);

- Новый Порядок, 1-7;

- ул. Романовка, 1, 3, 3а, 5, 5а, 5В, 23-45 (нечетные);

- ул. Ростовская, 78/34, 78а, 80-94 (четные), 97-119 (нечетные), з/у 107а;

- ул. Уфимская, 3, 5-26, 28, 30, 32;

- Уфимский пр-д, 1, 3-10;

- ул. Челябинская, 16а, 18, 20-25, 27;

- ул. Добролюбова, 1, 1Б, 1в, 1г, 3, 3а, 5, 7-27, 25а, 27а, 29-31, 33-50, 52-64, 66-68, 70, 72, 74, 76, 94, к/н 1310, з/у 11а;

- пр-д Добролюбова, 1, 1а, 1в, 3, 4, 5, 6, 6Б, 11в;

- ул. Пилотная, 3-15, 19, 19а, 21, 25, 27, 41Б;

- Садовое Кольцо, 17г, 17д;

- ул. Сосновка, 1а.

С 8:30 до 16:30 ресурс не будут подавать в дома № 83, 89, 91, 93, 97 на проспекте Строителей, а с 9:00 до 12:00 - на Карпинского, 22а.

С 9:00 до 16:00 электричество отключат по адресам:

- 6-й пр-д Громова, 29, 31-39, 41-47, 49; 7-й пр-д Громова 33, 35, 37, 39, 41, 43-51;

- ул. Карпинского, 147, 149-163, 165, 167, 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 185.

С 13:00 до 15:30 прекратится подача на участки 33, 55, 62а, 63, 65а, 67, 68, 69, 98, 99, 100, 108а, 108, 109, 110а, 112, 114, 115а, 116, 120, 122, 124, 128, 130, 132-134, 138-140, 150, 154, 155, 159, 168, 169, 181, 183, 194, 284, 1077 в СНТ «Заря» (Совхоз Заря).

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.