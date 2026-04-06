Губернатор рассказал о работе над устранением дефицита врачей

В 2026 году в учреждения здравоохранения районов Пензенской области по программе «Земский доктор» планируется трудоустроить 55 врачей-специалистов и 30 медицинских работников среднего звена, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Проект действует в России с 2012 года, напомнил он. Медики должны отработать в сельской местность, поселке городского типа или малом городе не меньше 5 лет. Врачам выплачивают «подъемные» до 1,5 млн рублей, фельдшерам и медсестрам - до 750 тысяч.

За те годы, что действует программа, в больницы Пензенской области пришли 784 врача и 187 медработников среднего звена.

«В прошлом году порядка 14% общего числа трудоустроившихся врачей были именно земскими докторами. Работать в глубинку поехали терапевты, педиатры, стоматологи, акушеры-гинекологи, рентгенологи, хирурги, эндокринологи, анестезиологи-реаниматологи, специалисты ультразвуковой диагностики, кардиологи, офтальмологи, наркологи и психиатры», - перечислил Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

В 2026 году первым земским доктором стал инфекционист Олег Гущин. Он и его жена работали в областном клиническом центре спецвидов медпомощи, а в марте переехали в Сердобск и устроились в центральную районную больницу и поликлинику соответственно.

«Будем работать дальше над устранением дефицита медицинских кадров в нашем регионе», - обозначил планы губернатор.