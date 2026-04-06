Губернатор: К проекту «Серебряная Пенза» подключатся все районы

География проекта «Серебряная Пенза» продолжает расширяться. Она уже охватывает Пензу, Кузнецк, Заречный, а также Бековский, Бессоновский, Каменский, Мокшанский, Никольский, Пензенский и Сердобский районы, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Работу по обеспечению социальной, творческой и физической активности людей «серебряного возраста» ведем в рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» и федеральной программы «Активное долголетие», - уточнил он в своем канале в МАХ.

Проект включает в себя два направления: занятия суставной гимнастикой для поддержания физической активности граждан старшего поколения, а также тренинги и лекции по повышению информационной и экономической грамотности.

По словам Олега Мельниченко, к «Серебряной Пензе» планируется поэтапно подключить все муниципальные образования области.

«Самое главное, что людям нравится, отзывы у участников проекта положительные. «Серебряная Пенза» позволяет им не только укрепить здоровье и получить новые знания, но и найти друзей по интересам», - подчеркнул губернатор.