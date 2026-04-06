7 апреля в Пензенской области будет прохладно

Во вторник, 7 апреля, в Пензенской области будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный дождь, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 8-13 м/с, в отдельных районах его порывы достигнут 15-18 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут +2...+7 градусов, пройдет небольшой дождь. Также вероятны порывы ветра до 15-18 м/с.

Днем воздух прогреется до +8...+13. В ночь на среду прогнозируется -3...+2, без осадков.

7 апреля - Благовещение. На Руси верили: если ночь на Благовещение теплая, то такой будет вся весна.

