В Сердобском районе ситуация с туберкулезом остается тревожной

В Сердобской центральной районной больнице имени А. И. Настина назвали число выявленных в 2025 году случаев туберкулеза.

«Заболеваемость туберкулезом в Сердобском районе всегда характеризовалась высокими значениями. За 2025 год она составила 25,17 на 100 тысяч населения. По сравнению с 2024 годом - 29,4 на 100 тысяч населения - цифра уменьшилась, но ситуация по-прежнему остается тревожной», - отметила врач-фтизиатр Светлана Кутыркина.

В прошлом году туберкулез выявили у 11 человек (13 - в 2024-м). У пятерых пациентов заболевание обнаружили при профосмотре.

У двух сердобчан диагностировали тяжелую форму - диссеминированный туберкулез в фазе распада.

Сейчас в районе на учете у фтизиатра находятся 675 человек, у 28 из них активная форма заболевания, у 38 отмечается клиническое излечения. 587 человек наблюдаются из-за контакта с больными.

«Смертность от активного туберкулеза постоянного населения района не зарегистрирована. Умер один осужденный, отбывавший наказание в ЛИУ № 6, житель другого региона», - сообщили медики.

В больнице напомнили про важность флюорографии. Это действенная мера при профилактике туберкулеза.