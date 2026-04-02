В Пензе улица Рябова вновь ушла под воду

В Пензе улица Рябова превратилась в реку, ливневки не работают, пожаловалась горожанка.

На странице губернатора во «ВКонтакте» женщина написала, что ближайшие предприятия затопило, они понесли убытки. «Ремонтировали дорогу и ничего хорошего не сделали», - высказалась пензячка.

Ей ответил представитель городского управления ЖКХ. По его словам, ситуация серьезная и это понимают.

«Данный вопрос включен в планы производственных работ МБУ «Пензавтодор». Устранение последствий подтопления и восстановление работоспособности ливневой канализации будет возможно после восстановления работы канализационно-насосной станции», - сообщил он.

Сроки ликвидации подтопления не называются.

Пензенцы много лет жаловались на состояние дороги на Рябова, после обильных осадков проезжая часть уходила под воду.

Весной 2022 года дорожники приступили к капитальному ремонту улицы. Работы завершили летом 2023-го. Обновление обошлось в 311 млн рублей.

