На Пасху на Соборной площади в Пензе организуют праздник

В воскресенье, 12 апреля, когда православные верующие будут отмечать Пасху, на Соборной площади в Пензе состоится праздник (6+), организованный волонтерским движением при епархии «За спасиБо».
Мероприятие начнется в 15:00 с большого хоровода.
Затем будут организованы игры для детей и взрослых.
Принять участие в празднике могут все желающие.
«По окончании Великой вечерни на площади состоится раздача пасхального кулича, а также будет организована благотворительная лотерея по сбору средств для нужд детских социальных учреждений». - сообщили в епархии.