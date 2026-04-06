На Пасху на Соборной площади в Пензе организуют праздник

В воскресенье, 12 апреля, когда православные верующие будут отмечать Пасху, на Соборной площади в Пензе состоится праздник (6+), организованный волонтерским движением при епархии «За спасиБо».

Мероприятие начнется в 15:00 с большого хоровода.

Затем будут организованы игры для детей и взрослых.

Принять участие в празднике могут все желающие.

«По окончании Великой вечерни на площади состоится раздача пасхального кулича, а также будет организована благотворительная лотерея по сбору средств для нужд детских социальных учреждений». - сообщили в епархии.