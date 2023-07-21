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Общество

В Пензе завершается асфальтировка улицы Рябова

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На многострадальной улице Рябова в Пензе, вызывавшей огромное количество нареканий, завершается укладка асфальта.

Капитальный ремонт начался весной 2022 года. Цена вопроса составила 311 млн рублей.

По первоначальному плану улицу Рябова должны были сдать к 5 июня 2023-го, однако затем срок перенесли на 20 июля. Это объяснили тем, что при ремонте выявились инжерные сети, отсутствующие в документации. Затем в администрации города сообщили, что контракт с подрядчиком продлили до начала августа.

«С сегодняшнего дня обеспечен беспрепятственный доступ к предприятиям, расположенным на этой улице. Строителям осталось закончить работы по устройству уличного освещения, привести в порядок зеленые зоны, нанести разметку, установить дорожные знаки», - написал глава Пензы Александр Басенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 21 июля.

Он добавил, что на улице Рябова отремонтированы все инженерные сети, которые находятся под дорогой, отсыпан дренаж, установлены две канализационные насосные станции для откачки ливневых вод.

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