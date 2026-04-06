На Благовещение митрополит Серафим возглавит литургию

Во вторник, 7 апреля, православные пензенцы отметят Благовещение Пресвятой Богородицы.

Божественную литургию возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Она состоится в Успенском соборе (г. Пенза, ул. Захарова, 6), начнется в 9:00 и продлится примерно 2-2,5 часа.

После богослужения по традиции в небо будут выпущены голуби, сообщили в Пензенской епархии.

Благовещение Пресвятой Богородицы - один из 12 основных церковных праздников. В этот день, по преданию, Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил, что скоро она станет матерью сына Божия.

На Благовещение не принято трудиться. «Птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», - говорили про 7 апреля в народе.

Обычай выпускать на волю птиц - взятых с улицы на зиму в дом или белых голубей - восходит к народному ритуалу встречи весны.